Castiglion Fosco. Recuperate le antiche mura

PIEGARO – E’ consistito in un intervento d’ingegneria naturalistica il recupero delle mura castellane di Castiglion Fosco, completato nelle settimane scorse. A darne notizia è il sindaco di Piegaro Roberto Ferricelli. "Con l’esecuzione del secondo stralcio di opere – spiega il primo cittadino – è stato completato il recupero di un importante tratto di mura castellane del borgo medioevale: attraverso opere a basso impatto ambientale ed eco sostenibili, finalmente si può fruire appieno di un luogo unico per il valore ambientale e paesaggistico". In particolare le opere sono consistite nel recupero del tratto di mura castellane a partire dalla torre di difesa fino all’innesto con Via Mattei, mediante lavori di ripulitura e protezione sommitale per le acque piovane e consolidamento della muratura. Realizzata inoltre una rampa di collegamento con l’itinerario escursionistico. Investimento di 600mila euro.