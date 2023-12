Cassiera minacciata e rapinata. Uomo semina il panico nel negozio poi fugge col registratore di cassa

L’ha minacciata con un coltello e poi colpita. Si è impossessato dell’incasso ed è scappato. Un bottino da 5mila euro, l’incasso della giornata di un negozio di via Settevalli. È caccia all’uomo dopo la rapina commessa nel tardo pomeriggio di venerdì.

La polizia è sulle tracce di un uomo, straniero secondo le testimonianze raccolte, che ha messo a segno la rapina e poi ha fatto perdere le sue tracce. Secondo quanto riferito dalla dipendente dell’esercizio commerciale rapinata, l’autore del colpo è entrato nel negozio con il volto parzialmente coperto, si è avvicinato alla cassa e ha estratto il coltello con il quale ha minacciato la commessa, arrivando a colpirla per evitare ogni tipo di opposizione, per poi prendere tutto il registratore di cassa e scappare a piedi. Un bottino, come detto, che secondo le prime stime, sarebbe piuttosto consistente, circa 5mila euro accumulati nella giornata di lavoro. Quando gli agenti della squadra volante sono arrivati, il rapinatore si è già dileguato. Raccolte le testimonianze, sono intervenuti gli specialisti della polizia scientifica alla ricerca di tracce utili a risalire al responsabile del colpo e a eventuali complici.

Elementi utili potrebbero arrivare da eventuali video delle telecamere di sicurezza del negozio e delle altre attività circostanti. Le indagini potranno permettere anche di capire se si sia trattato dall’azione di un rapinatore improvvisato o di uno "specialista" che possa aver colpito anche in precedenza ai danni di altre attività della zona e non solo.