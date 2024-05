Caso di Dengue a Madonna Alta. Già effettuata la disinfestazione

PERUGIA – Dopo il caso di Dengue a Magione, lo scorso 5 aprile, ora c’è un altra persona che ha contratto la febbre virale. Si tratta di un abitante di Madonna Alta, a Perugia. La conferma è arrivata dalla Usl Umbria n. 1, Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Per questo motivo il Comune di Perugia ha emesso un’ordinanza nella quale sono previsti interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare che è stata effettuata stanotte, da mezzanotte alle 5 lungo le seguenti vie: via Michelangelo Iorio, via Rodolfo Betti, via Pietro Tuzi (parte) dal civico 4 all’11, via della Madonna Alta (parte) dal civico 2 al 10, dal civico 112 al 142, dal civico 183 al 197. L’ordinanza inoltre ordina lo svolgimento, a cura dei proprietari, di interventi di disinfestazione contro le larve di zanzare, a partire da domani 9 maggio in aree e corti private site lungo le suddette vie con uso di prodotti antilarvali con target specifico per larve di zanzare.