Casetta dell’acqua "Un servizio che piace. Benefici economici e tutela dell’ambiente"

"Le casette dell’acqua, molto apprezzate e richieste dalla cittadinanza, rappresentano un progetto che valorizza ulteriormente l’attività svolta dall’azienda che ha compiuto uno scatto in avanti dapprima nel 2014 (nuovi investimenti) e poi nel 2017 con l’avvento dell’A.D. Tiziana Buonfiglio. Non a caso Umbra Acque oggi è la seconda stazione appaltante dell’Umbria, di cui è, a tutto diritto, un fiore all’occhiello per gli importanti contributi che produce dal punto di vista ambientale ed economico". Lo ha ricordato il presidente di Umbra Acque Filippo Calabrese, che con l’ad Buonfiglio e l’amministrazioen comunale ieri ha inaugurato a San Sisto nell’area parcheggio di via Frescobaldi “Fonte Urbana”, l’impianto di erogazione di acqua naturale e gassata refrigerata. "Negli ultimi tre anni sul territorio gestito dall’azienda– racconta Buonfiglio - sono stati erogati dalle fontanelle 30milioni di litri di acqua, risparmiando 800mila chilogrammi di plastica, pari a 20milioni

di bottiglie di plastica in meno e 4,8 milioni di anidride carbonica non immessa nell’ambiente; ciò equivale al salvataggio di 300mila alberi".

"Un importante risultato ambientale per un’acqua assolutamente controllata – conclude l’ad - i cui parametri possono essere controllati nel sito web lacquachebevo.it.”".

A fornire gli aspetti tecnici è stato il dirigente di Andrea Vitali. La nuova casa dell’acqua è la 71esima presente sul territorio gestito da Umbra Acque. Undici sono gli impianti presenti: Parlesca, Colombella, Villa Pitignano, Pian di Massiano, via Checchi (zona Cupa) ai piedi del centro storico, Ponte San Giovanni, San Martino in Campo, Pianello, Fontignano, Castel del Piano e San Sisto. L’inaugurazione del 12° impianto il 14 febbraio a Mugnano.