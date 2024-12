Caroline Baglioni sul palco del Mengoni con ’Faccia da cucchiaio’

“Faccia di cucchiaio“ è il nuovo appuntamento della stagione del Mengoni organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune. Domani alle 21 va in scena lo spettacolo cucchiaio di Lee Hall per la regia di Sandro Mabellini con l’interpretazione di Caroline Baglioni (nella foto): il monologo di una ragazzina due volte condannata (dall’autismo, dal tumore) scritto da Lee Hall, autore di Billy Elliot e Rocketman, che conferma il suo talento di destreggiarsi fra tutti gli ingredienti del melodramma senza mai esserlo. Perché possiede un’arma feroce: l’umorismo, la capacità di superare le situazioni più disperate attraverso l’intelligenza e lo spirito. "L’obiettivo della messa in scena di questo capolavoro di drammaturgia contemporanea – dice il regista – è quello di aumentare il livello di amore nel genere umano. Lo spettacolo vorrebbe – in linea con la scrittura – creare una sorta di rito collettivo i cui protagonisti sono gli esseri umani, quelli evocati nella storia, ma anche quelli presenti in sala, artisti, spettatori e personale del teatro".