Un festival dei colori. Carnevale di San Sisto all’insegna dell’allegria nelle vie del quartiere

Perugia, 5 febbraio 2024 – All’insegna della fantasia e del magico mondo dei fumetti il Carnevale di San Sisto 2024, che taglia il traguardo dei 43 anni. Ieri la prima sfilata dei carri allegorici realizzati dai cinque rioni del quartiere, grazie al fondamentale contributo di volontari e appassionati che hanno fatto della manifestazione una delle attrattive cittadine.

Organizzata dall’associazione “I rioni“, nel consueto tripudio di colori e approfittando della bella giornata di sole, la manifestazione fin dal primissimo pomeriggio ha invaso le vie di San Sisto, con la sfilata dei carri allegorici che è partita da piazza Martinelli per poi farvi ritorno dopo aver colorato le strade del quartiere. Nel giorno di Martedì Grasso, il 13 febbraio, i divertenti carri del Carnevale di San Sisto raggiungeranno le vie del centro cittadino mettendosi in mostra sia in piazza IV Novembre, che in piazza Italia e lungo corso Vannucci.