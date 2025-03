Carnevale, nelle piazze impazza la festa

Dopo l’affollata sfilata di carri di ieri pomeriggio a Lama, continuano gli eventi oggi in varie zone dell’Altotevere. Alle 15 nel centro storico tifernate torna il carnevale in piazza Matteotti dove andrà in scena la festa dei bambini che è divenuta un appuntamento immancabile, con musica, animazione, giochi, truccabimbi, bolle di sapone giganti e baby dance. Sotto lo sguardo benevolo di Re Dodone, il simbolo della tradizione carnevalesca della città, per tutto il pomeriggio i volontari delle società rionali e delle pro loco di Riosecco, San Pio, Salaiolo, San Giacomo, Quelli delà del Ponte - Pesci d’Oro, Madonna del Latte, Prato, Casella, Mattonata e Badiali prepareranno prelibatezze della tradizione come ciaccine fritte, mazzafegati, salsicce e dolci. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il comando della polizia locale ha emesso un’ordinanza che dalle 7 alle 20 di oggi vieta transito e sosta a tutti i veicoli in centro storico. Carnevale anche a San Giustino in piazza dalle 14 di oggi con animazione, musica e intrattenimenti vari che vedranno poi alle 18 il saluto finale di tutte le maschere che hanno sfilato nei giorni scorsi a Lama dove giovedì si è svolto il Ciccicocco e ieri la festa nel centro del paese. A chiusura delle celebrazioni di carnevale martedì 4 marzo festa nella frazione di Selci (alla struttura polivalente) a partire dalle 15.30 tra musica e maschere. Oggi festa anche a Umbertide dove torna la sfilata dei carri: il ritrovo è previsto per le 14 in via del Vignola (adiacente a Piazza Michelangelo). Alle 15 partirà la sfilata dei carri allegorici, che attraverseranno le principali vie della città fino alla piazza dove la festa proseguirà. L’evento vedrà la partecipazione delle pro loco e delle associazioni del territorio, ognuna con un proprio carro a tema.