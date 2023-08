Carmen Consoli a Suoni Controvento La ’cantantessa’ sul pianoro di Valsorda

GUALDO TADINO

La cantantessa ad alta quota. “Suoni Controvento“ prosegue nella sua missione di promuovere musica e cultura immersi in scenari naturali di grande suggestione e oggi alle 17.30 propone l’attesissimo concerti di Carmen Consoli, che si esibirà sul pianoro del laghetto di Valsorda, con la tappa umbra del suo tour estivo in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino. Il palcoscenico naturale di Gualdo Tadino ospiterà così un concerto dall’atmosfera intima e dall’intensità sorprendente. Magnetica e penetrante, eclettica e dalle mille anime musicali, Carmen Consoli mostrerà per l’’occasione il suo sangue rock e il suo spirito più acustico.

Gli organizzatori di Aucma consigliano di portare un cuscino o un piccolo telo per sedersi a terra e ricordano che il concerto è sold out e l’accesso in Valsorda è consentito dalle 12 ai soli possessori di biglietto. Si può lasciare l’auto al parcheggio Trincerone oppure c’è un servizio navetta in partenza dall’incrocio Via Zoccolanti-Via Valsorda, ogni 30 minuti (costa 5 euro, senza prenotazione). Entusiasta il sindaco di Gualdo. "Sull’onda dei grandi successi delle passate edizioni con Ludovico Einaudi e Fiorella Mannoia – dice Massimiliano Presciutti – anche quest’anno lo splendido scenario della Valsorda ospiterà una big della scena musicale italiana ed europea come Carmen Consoli. Gualdo Tadino si conferma città dei grandi eventi musicali".

Ma “Suoni Controvento“ non si ferma qui. Sempre oggi alle 14.30 alle grotte del monte Cucco tra Sigillo e Costacciaro c’è lo spettacolo con escursione in grotta “Margherita e il Diàntene”, un progetto teatrale di e con Giulia Zeetti mentre alle 21 21 nell’Abbazia di Sitria a Scheggia e Pascelupo spazio a “Encuentro!” del Trio Borges: è una una produzione originale al debutto con Katerina Ghannudy (canto e arpa), Mosè Chiavoni (clarinetto e clarinetto basso), Lincoln Almada (arpa paraguaiana e percussioni). Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Il week-end del festival si chiude domattina alle 6 al Parco Eolico di Cima Mutali a Fossato di Vico con il concerto all’alba di Simone Zanchini, fisarmonicista tra i più interessanti e innovativi del panorama internazionale, in equilibrio tra musica classica, contemporanea, jazz e incursioni extra colte. L’ingresso è libero, informazioni ai numeri 347.5551940 e 347.1153245.

Sofia Coletti