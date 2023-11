Carlo Filippi al vertice degli albergatori

SPOLETO - Cambio al vertice del Consorzio Albergatori. Carlo Filippi è il nuovo presidente di Con Spoleto. L’assemblea per il rinnovo delle cariche del consorzio degli operatori turistici di Confcommercio Spoleto si è tenuto la settimana scorsa. Filippi succede a Carlo Dello Storto che rimane nel consiglio direttivo nel ruolo di vice presidente. Sono ben cinque i consiglieri del direttivo Anna Maria Capoccia, Filippo Tomassoni, Tommaso Barbanera (presidente di Confcommercio Spoleto), Tullia Tulli e Claudio Musco. Dello Storto aveva assunto l’incarico di presidente nel 2020 in piena emergenza Covid e ha gestito il consorzio durante un quadriennio decisamente complicato. Il nuovo consiglio direttivo rimarrà in carica fino al 2026. Rispetto al precedente consiglio direttivo lascia Carla Contenti, tornano Filippo Tomassoni e Tullia Tulli titolari sipettivamente dell’Hotel Clitunno e dell’Hotel dei Duchi.