Caritas, le iniziative di Pasqua. La raccolta per l’emergenza-casa

Parte anche quest’anno, con l’inizio del tempo di Quaresima, la raccolta fondi promossa dalla Caritas diocesana eugubina. Per il 2025, anno giubilare, tutte le otto Caritas diocesane dell’Umbria, compresa quella di Gubbio, devolveranno il ricavato a sostegno delle famiglie e delle persone che affrontano difficoltà legate all’emergenza abitativa. La raccolta fondi proseguirà per tutto l’anno, coinvolgendo le comunità parrocchiali e i fedeli in un percorso di solidarietà e sensibilizzazione. L’obiettivo è infatti non solo fornire un aiuto immediato alle famiglie in difficoltà, ma anche stimolare le istituzioni pubbliche a mettere in atto misure efficaci per aumentare la disponibilità di alloggi adeguati. Si auspica che questa iniziativa possa rappresentare un punto di partenza per un dibattito più ampio sulle politiche abitative e sul ruolo della comunità nel rispondere alle necessità dei più deboli.

"L’iniziativa – spiegano dalla Caritas diocesana eugubina – vuole, al tempo stesso, sensibilizzare la comunità, in particolare quella cristiana, sulla questione della povertà abitativa, un problema che si è aggravato negli ultimi anni a causa delle difficoltà economiche e sociali. La crisi economica, il caro affitti e l’aumento dei costi delle utenze stanno mettendo in difficoltà sempre più famiglie, rendendo l’accesso alla casa un problema prioritario". La campagna di sensibilizzazione “C’è un problema grande come una casa“ pone l’attenzione su una contraddizione evidente: mentre esistono numerose abitazioni chiuse e inutilizzate, sia di proprietà privata che pubblica, molte famiglie cercano disperatamente una sistemazione. In Umbria si stimano circa 3000 famiglie o persone singole che si trovano in condizioni di grave emergenza abitativa, mentre nel territorio eugubino secondo la Diocesi il numero si assesta sulle 150 famiglie circa. Diverse le modalità di contribuzione alla raccolta fondi. Ci si può rivolgere direttamente nelle parrocchie e nei santuari diocesani, alla Caritas di Gubbio presso la sede di piazza San Pietro (tel. 0759221202 - email [email protected]), oppure tramite bonifico bancario versando sul conto intestato a Diocesi di Gubbio Caritas, specificando la causale “Quaresima 2025“, presso il Banco di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo (Filiale di Gubbio), Iban IT03W0873138480000000128111.

Federico Minelli