"Cardiologia,. Pantalla ospedale internazionale"

TODI – L’ospedale Media Valle del Tevere, con oltre 500 esami l’anno, è diventato un punto di riferimento per l’Umbria e uno dei poli italiani riconosciuti a livello internazionale per la risonanza magnetica cardiovascolare. Nei giorni scorsi il gruppo cardio-radiologico ha preso parte alla conferenza internazionale che si è tenuta a Washington (Usa). Durante il congresso, organizzato dalla Società internazionale di risonanza magnetica cardiovascolare (Scmr), Andrea Cardona, responsabile clinico-scientifico del Centro della Media Valle del Tevere, ha diretto delle sessioni sulla cardiologia dello sport e sulla diagnostica cardiaca avanzata ed è stato invitato a discutere della necessità di espandere la risonanza cardiaca a livello globale. Il traguardo raggiunto è frutto del lavoro di un team multidisciplinare altamente specializzato e costantemente aggiornato. "L’alta qualità raggiunta in pochi anni dal Centro di Pantalla – ha affermato il dottor Andrea Cardona – gratifica e responsabilizza tutto il gruppo. Oltre alla crescita esponenziale del volume di prestazioni, è aumentata nel tempo anche la complessità delle patologie affrontate, tra cui patologie cardiache rare come quelle pediatriche, condizioni congenite e tumori cardiaci. "Il servizio – spiega il dottor Valter Papa - può rispondere alle richieste di centinaia di pazienti da tutta la regione grazie all’ottima collaborazione con le principali aziende sanitarie regionali e la medicina territoriale. È significativo, inoltre, il numero crescente di pazienti provenienti da altre regioni che scelgono la Media Valle del Tevere".