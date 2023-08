“Caramella tartufata“ Al via la Sagra di Rigali

GUALDO TADINO - A Rigali c’è la 29° edizione della "Sagra della caramella tartufata". Che ha uno dei momenti più caratteristici nella corsa della botte, in programma per giovedì, tradizione che risale gli inizi del 1800, quando il paese era abitato in gran prevalenza da contadini che coltivavano anche le viti sulle amene colline alle falde del monte Penna. La corsa vede gruppi di concorrenti che spingono una botte di rovere, della capacità di 6 quintali, lungo la strada che dalla Flaminia si inerpica sino a raggiungere la chiesa parrocchiale: vince il gruppo che impiega meno tempo nella corsa tutta in salita, con tratti particolarmente ardui. Un’altra iniziativa di rilievo è quella che viene proposta stasera dalla pro loco della frazione: la "Compagnia de lu Callajo" di Cerreto d’Esi in collaborazione con la associazione di promozione sociale "Genitori Officina di Leonardo", propone un godibilissimo spettacolo teatrale, con entrata ad offerta libera: il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza al Centro socio riabilitativo ed educativo "Officina di Leonardo", un servizio semiresidenziale per abilitazione, inclusione sociale e assistenza attivo dal 2015 e che ora ospita una decina di giovani adulti.