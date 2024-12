Capodanno Terni: evento da 105mila euro con Fondazione Carit e celebri radio

TERNI Costa 105mila euro, con un contributo di 100mila euro della Fondazione Carit, il Capodanno ternano in piazza. Il resto della somma, 5mila euro quindi, deriva dagli introiti della tassa di soggiorno.

"La proposta artistica della Celebration AgencyRimini – si legge nella delibera di Giunta che dà il via libera all’organizzazione della notte di San Silvestro in piazza – offre un format innovativo in grado di coniugare le esigenze del Capodanno, di spettacolo, di comunicazione e promozione del territorio in quanto prevede il coinvolgimento di Radio 101 e di Radio Subasio, due emittenti fra le più ascoltate ed amate dell’Italia Centrale, soddisfacendo in pieno le linee guida previste dall’amministrazione nei documenti di programmazione".

"Tale prestazione artistica selezionata dell’amministrazione comunale - si legge ancora – ricade su un format che rispecchia meglio l’interesse pubblico di promozione e animazione della Città di Terni, per il periodo di Capodanno e per il progetto di Amore@Terni XMAS nel suo complesso. L’evento è stato proposto dall’agenzia esclusivista per l’Umbria Celebrity Agency, al prezzo di 103.700 euro (Iva Inclusa) ritenuto congruo in relazione alla specificità della prestazione e alla complessità organizzativa dell’evento all inclusive".