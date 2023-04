Capitale sociale di Asm Acea sale al 45%

"Si è perfezionato il secondo closing che conclude l’operazione di aggregazione societaria tra Acea, Asm Terni e il Comune di Terni, ad esito della procedura ad evidenza pubblica avviata da Asm Terni", è l’annuncio di Acea rilanciato anche da Asm. "A seguito del perfezionamento di questo accordo la partecipazione di Acea nel capitale sociale di Asm Terni sale al 45% e l’utility umbra acquisisce il 20% del capitale di Orvieto Ambiente, la società spinoff di Acea Ambiente – continua la società che opera nei settori dell’idrico, dell’energia e del gas –. Si rafforza così la prima multiutility integrata umbra, una realtà industriale attiva nel settore idrico, nella gestione dei rifiuti, nella produzione di energia elettrica e nella distribuzione e vendita di elettricità e gas. "L’operazione ha un’importante valenza strategica – commentava Acea nel dicembre scorso, alla chiusura della prima fase dell’operazione – ed è finalizzata alla creazione di una multiutility integrata attiva in Umbria nei settori della distribuzione e vendita di elettricità e gas, della gestione dei rifiuti. Si evidenzia che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha deliberato di non procedere all’avvio dell’istruttoria sull’operazione, in quanto questa non dà luogo a costituzione o rafforzamento di posizione dominante e che la Corte dei Conti Umbria si è pronunciata in senso non ostativo all’operazione. Si sono così verificate le due condizioni sospensive previste per l’esecuzione della prima fase dell’operazione".