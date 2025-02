Cantieri nell’area della Vittorina. Cambia il traffico

GUBBIO – La zona della Vittorina, da alcuni giorni, è interessata da lavori di scavo che ne hanno modificato e anche limitato la viabilità. Da domani, però, saranno avviate nuove operazioni, sempre relative allo scavo, in via Frate Lupo e in via della Piaggiola. Nel dettaglio, da domani sarà chiuso l’accesso su via Fratelupo, in direzione est verso via Benedetto Croce, dalla rotonda a fagiolo sita davanti al supermercato EMI. A causa dei lavori, dalla medesima rotonda sarà, inoltre, inibito l’accesso in uscita e in entrata su Via della Peschiera. Le attività proseguiranno su Via della Piaggiola, laddove sarà istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. Ovviamente, lavori di questo tipo in punti nevralgici per il traffico cittadino causano non pochi disagi sulla viabilità.