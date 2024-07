Cantieri, l’estate difficile. Tornano i lavori sulla E45 da Collestrada a Balanzano

A partire da questo sabato tornano i lavori sul tratto più trafficato dell’Umbria, quello tra Collestrada e Ponte San Giovanni. Lavori che faranno soffrire non poco gli automobilisti. Anas infatti fa sapere che saranno eseguiti i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla E45 in due tratti della carreggiata nord a Balanzano e Collestrada. I lavori sono stati calendarizzati in estate, periodo di minore intensità del traffico urbano che caratterizza questa tratta, e suddivisi in singole fasi successive. Inoltre, per ridurre al minimo la durata dell’intervento, i lavori si svolgeranno 24 ore su 24 senza interruzione. La prima fase scatta fra due giorni e si conclude mercoledì 31: ci sarà un cantiere tra Balanzano e Ponte San Giovanni e il transito sarà sempre consentito a doppio senso in carreggiata opposta. Sarà chiusa la rampa che consente l’immissione sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle in direzione Perugia/Firenze per il traffico proveniente da Terni/Todi: in alternativa sarà possibile uscire a Balanzano, percorrere strada dei Loggi e immettersi sul raccordo utilizzando lo svincolo di Piscille. Chiusa anche la rampa di ingresso dello svincolo di Balanzano in direzione Cesena.

Poi da giovedì 1 a mercoledì 6 agosto sarà attivo il cantiere tra Ponte San Giovanni e Collestrada, quello più problematico. Anas fa sapere prima di tutto che lo svincolo di Ponte San Giovanni rimarrà fruibile. Il transito sarà sempre consentito a doppio senso in carreggiata opposta, quello verso Foligno/Cesena. Chiusa la rampa che consente l’immissione sulla SS75 in direzione Foligno per il traffico della E45 proveniente da Terni/Todi/Perugia: in alternativa sarà possibile proseguire in direzione Cesena e invertire la marcia utilizzano lo svincolo di Lidarno. Chiuse anche le rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Collestrada per chi viaggia in direzione Cesena. Gli interventi consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 centimetri di profondità e nella realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche. Sul tratto umbro della E45, infatti, Anas ha risanato complessivamente quasi 280 km di carreggiata sui 300 totali e ha sostituito il new jersey centrale per oltre 65 km.