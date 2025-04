Cantieri aperti per sistemare la segnaletica

MARSCIANO– Il Comune di Marsciano sta provvedendo al rifacimento della segnaletica orizzontale nelle strade e piazze del capoluogo. In particolare, l’intervento, finanziato con fondi propri dell’Ente, si concentra sul rifacimento delle strisce pedonali e sulle segnalazioni negli incroci stradali, ovvero nei punti più pericolosi per la sicurezza di pedoni e di chi viaggia sui veicoli. Un intervento che interessa tutte le aree del capoluogo con l’unica eccezione del quartiere di Schiavo dove, per intervenire, bisognerà attendere l’ultimazione dei lavori di riqualificazione della rete idrica da parte di Umbra Acqua, con il successivo rifacimento degli asfalti, e l’installazione da parte della Provincia di Perugia, prevista nelle prossime settimane, del nuovo impianto semaforico all’incrocio tra via della Resistenza, via Massimo d’Azeglio e via Carlo Pisacane. "È un intervento corposo– spiega il vicesindaco Sergio Pezzanera – che va nel segno di una maggiore sicurezza per i pedoni e per tutta la circolazione stradale, compresi i ciclisti che con l’arrivo della bella stagione torneranno in maggior numero a muoversi anche sulle strade del capoluogo. Con questi lavori, che sono in via di ultimazione, il Comune avvia un programma di rifacimento della segnaletica orizzontale che interesserà, nel corso della consiliatura, tutto il territorio comunale".

