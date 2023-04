Cantamaggio, comincia la festa

TERNI – Da domani al 7 maggio la 127esima edizione del Cantamaggio Ternano (nella foto una passata edizione), presentata ieri. Saranno sette in tutto i carri allegorici del Cantamaggio che sfileranno il 30 aprile per le vie del centro: sei in concorso e uno fuori concorso. Non solo carri allegorici, previsti tanti appuntamenti a cominciare da domani alle 21.30 al Teatro Secci con il concorso di canzoni maggiaiole ’Giuseppe Capiato’ ad ingresso libero. Tra le novità di quest’anno la lotteria: dal 30 aprile al 5 maggio sarà possibile votare il proprio carro preferito con il tagliando allegato al biglietto della lotteria del Cantamaggio 2023. I tagliandini con i voti potranno essere messi negli appositi contenitori che saranno in piazza Europa e nelle rivendite dei biglietti. "Ringrazio tutti coloro – spiega il presidente dell’Ente Cantamaggio, Maurizio Castellani – che ci hanno rinnovato la fiducia e hanno contribuito alla realizzazione del Cantamaggio. Spero che la manifestazione possa crescere fino a farsi conoscere anche in altre regione e magari con il tempo anche dare vita a gemellaggi anche con Paesi fuori dai confini italiani. Inoltre ci auguriamo di poter avere l’ex bocciofila Prampolini per creare un cantiere per la costruzione dei carri allegorici e anche un museo dove conservare la storia visto che siamo arrivati, quest’anno, alla 127esima edizione del Cantamaggio". Presente anche il sindaco Leonardo Latini che ha ricordato le origini e l’importanza della tradizione del Cantamaggio.