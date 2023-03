Canoa, Trofeo Bianconi Ecco i vincitori

Venticinque società partecipanti e circa centosettanta atleti dagli 8 anni in su che a colpi di pagaia, si sono sfidati lungo le acque del fiume Tevere. Due le competizioni, la gara Sprint e la Classica con la 22ma edizione della Coppa Italia Primavera e la 31ma del Trofeo "Maurizio Bianconi". E’ andata in archivio, con un’importante presenza di società partecipanti oltre a una delegazione proveniente dalla Svizzera, la 53ma edizione della Gara Nazionale Canoa Kayak organizzata dal Canoa Club di Città di Castello nello scorso fine settimana. "Un traguardo importante che inorgoglisce tutta la società che ogni anno, con rinnovato entusiasmo, si adopera per organizzare al meglio questa che è la manifestazione dedicata alle giovani promesse", dice Nicola Landi presidente del Canoa Club nel commentare l’evento che apre ufficialmente la stagione agonistica del calendario della Federazione. Categoria Senior Maschile: primo classificato Andrea Bernardi del CUS Pavia, secondo posto Nicolò Razeto dello Shock Wave Sport, terzo posto Roberto Lonardi del Canoa Club Pescantina. Ottimi risultati anche per gli atleti di casa con Leonardo Pierangeli secondo classificato nella specialità Canadese C1 e terzo nella specialità Cadetti K1; Federico Pellegrini, primo classificato nella specialità Allievi K1; Davide Loschi e Gabriele Tribbioli, secondi classificati nella Canadese C2 Ragazzi mentre nella Canadese C2 Senior, terzo posto per Edoardo Collesi e Damiano Mariotti. Discesa Classica, primo posto per Federico Pellegrini nella categoria Allievi K1 e terzo per Josè Mercati; Canadese C1 primo posto per Leonardo Pierangeli, K1 Master secondo posto per Roberto Rossi mentre nella Canadese C2 primo posto per Davide Loschi e Gabriele Tribbioli.