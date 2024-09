Cane finisce in un pozzo. Salvato dai Vigili

DERUTA – È stato un delicato, particolare intervento di soccorso quello che i vigili del fuoco hanno fatto, ieri, nella tarda mattinata, in località San Benedetto a Deruta. Una squadra specializzata Saf (Speleo alpino fluviale) è riuscita a salvare un cane che era caduto accidentalmente all’interno di un pozzo agricolo che si trova nella campagna della città della maiolica. Grazi all’ausilio di tecniche specialistiche i vigili del fuoco si sono calati nelle profondità del pozzo e sono riusciti a recuperare l’animale, mettendolo in salvo. Il cane, di taglia media, è stato affidato, quindi, al suo legittimo proprietario che, accortosi di quello che era successo, aveva chiamato i soccorsi. L’azione e il tempismo dei pompieri hanno evitato il peggio: l’animale è stato poi portato dal veterinario per gli accertamenti e le cure necessarie. Ora è noto a tutti il grandissimo lavoro che i vigili del fuoco svolgono ogni giorno per salvare vite umane, ma è bene mettere in evidenza anche quello che svolgono per salvare le vite dei nostri amici animali in situazioni, come questa, decisamente complesse. Capita con piccoli animali domestici, quali cani e gatti, ma anche con mucche, caprioli, cinghiali, cavalli, caduti in dirupi o fossati o rimasti accidentalmente incastrati.

s.f.