Candidati a confronto. Giù le carte sui temi caldi dello sviluppo locale

Un incontro pubblico sui temi chiave di commercio, turismo e sviluppo locale. Lo ha promosso, in vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio, la Confcommercio Assisi e vedrà la partecipazione dei candidati sindaco, Valter Stoppini per il centrosinistra ed Eolo Cicogna per il centrodestra. "In un momento così importante per il futuro della città – dice Vincenzo Di Santi, presidente di Confcommercio – riteniamo fondamentale creare occasioni di dialogo diretto tra chi si candida ad amministrare e chi ogni giorno anima l’economia locale. Le imprese hanno bisogno di ascolto, visione e risposte concrete". L’appuntamento è fissato lunedì 20 maggio, alle 21 all’Auditorium Il Cantico dell’Hotel Domus Pacis, a Santa Maria degli Angeli. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire i programmi elettorali dei due candidati, con un focus specifico sulle politiche a sostegno del commercio, delle imprese, del turismo e più in generale dello sviluppo economico locale. Sarà aperto al pubblico e rivolto in particolare a imprenditori, commercianti, operatori del settore turistico e cittadini interessati a conoscere più da vicino le proposte e gli impegni dei futuri amministratori. "Confcommercio Assisi – conclude Di Santis - conferma così il proprio ruolo di rappresentanza attiva del tessuto imprenditoriale, favorendo occasioni di confronto diretto e consapevole in momenti chiave della vita del territorio". Campagna elettorale che vede Stoppini, Cicogna e i 160 candidati per il consiglio comunale impegnati con incontri quotidiani nelle diverse realtà del territorio: il sindaco facente funzioni Stoppini per evidenziare quanto realizzato e i progetti futuri e lo sfidante Cicogna a rilevare carenze e criticità da superare e opportunità da cogliere. Stoppini oggi alle 21 sarà a Viole (alla proloco), domani a Tordibetto (proloco), domenica 18 a Torchiagina (proloco), lunedì 19 a Santa Maria degli Angeli (Centro Omi, in via Giuseppe Saragat), e il 21 maggio a Castelnuovo (salone parrocchiale). Cicogna sarà oggi ad Assisi (auditorium Santa Chiarella, alle 20), domani a Porziano (sala parrocchiale, ore 18), e a Pian della Pieve (centro sociale, ore 20.30), sabato a Petrignano (in piazza Masi, ore 17), domenica a Tordandrea (sala pro loco, ore 21), lunedì a Rivotorto (sala della pro loco, ore 21), mercoledì 21 a Petrignano (campo sportivo, ore 21).

Maurizio Baglioni