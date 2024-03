Cancellato il mercato. Stop di due settimane: "Non si trova una sede"

Nel periodo recente il tema del mercato settimanale è stato uno dei più dibattuti tra i cittadini e in consiglio comunale. Ieri è arrivata una notizia importante sulla questione, con un’ordinanza “di soppressione del mercato cittadino per i giorni del 26 marzo e del 2 aprile”. Una concatenazione di eventi ha portato a questa decisione: con la partenza del cantiere di costruzione del terminal bus in via del Teatro Romano si è presentata l’esigenza di dover prevedere con esattezza i confini dell’area dei lavori. Dopo le difficoltà riscontrate nel trovare una nuova zona all’interno del centro cittadino, l’amministrazione ha deciso di sospendere per due settimane lo svolgimento del mercato settimanale.

Oltre ai lavori, lo spostamento da piazza 40 Martiri al Teatro Romano ha provocato forti polemiche soprattutto per le condizioni dell’area parcheggio, che tra polvere e fango non garantisce le condizioni necessarie alla tutela della merce, dei clienti e degli operatori. L’assessore al commercio Giovanna Uccellani interviene in un comunicato e respinge le polemiche: "Il mercato è fatto di procedure, di regole stringenti e di numeri. Non è trasferibile ovunque, come in molti vorrebbero far credere: sono mesi che lavoriamo concretamente ad almeno sette diverse simulazioni, ma i fattori in gioco sono tantissimi".

La Lega e il Gruppo Misto avevano presentato una mozione in consiglio comunale e poco dopo l’assessore si è incontrata con "l’Ufficio Commercio e la Comandante di Polizia Municipale per verificare insieme a loro le varie ipotesi proposte". Né corso Garibaldi, da via Dante a via della Repubblica, né piazzale Frondizi e neanche il parcheggio a pagamento in piazza 40 Martiri, tra le altre location prese in esame, possono contenere però i 104 operatori totali. "Vista dunque l’impossibilità di mantenere il mercato entro la zona del centro cittadino – chiude l’assessore – siamo ora al lavoro per poterlo trasferire nell’unico altro spazio ad oggi disponibile, che è quello del piazzale del centro commerciale Le Mura". Un’analoga soluzione era stata attuata negli anni 80. Fu interrotta dopo poco, soprattutto su pressione degli operatori e dei cittadini per gli effetti negativi che la scelta aveva portato nei confronti del centro storico. Intanto ci sono le due settimane di stop.