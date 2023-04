Campo del Sole, via al restyling del ’’museo a cielo aperto’’

TUORO SUL TRASIMENO – Iniziati i lavori di riqualificazione di Campo del Sole. Lo annuncia il Comune spiegando che l’opera intende riportare alla luce la strada di pietra pensata per svilupparsi come una spirale attraverso le opere in pietra serena. La strada porta al centro di questo museo a cielo aperto la cui struttura racconta proprio l’essenza stessa del Campo del Sole. Ed ecco che dopo decenni in cui la strada era rimasta coperta dall’erba ed era letteralmente scomparsa, un’opera di semplice realizzazione riporta enorme valore e bellezza alla più importante opera moderna del territorio. Tra il 1985 e il 1989 27 scultori hanno creato 27 colonne-sculture alte circa 4,50 metri. Il progetto è stato creato dagli scultori Mauro Berrettini, Pietro Cascella e Cordelia von den Steinen e curatore ne è stato lo storico dell’arte e critico d’arte italiano Enrico Crispolti. Le opere all’ingresso del parco sono di Kuo-Wei Tu.