Campioni nello sport e nella vita, premi agli studenti del “comprensivo“

“Campioni“ in campo, ma soprattutto nella vita. Per il terzo anno consecutivo l’istituto comprensivo Panicale - Piegaro - Paciano ha assegnato i premi fair play ad alcuni degli alunni delle seconde classi, a seguito dell’esperienza all’Eurocamp di Cesenatico e Ravenna. A ricevere i riconoscimenti nella palestra scolastica di Tavernelle sono stati gli alunni che non solo si sono distinti nelle attività sportive, ma hanno saputo rispettare le regole dell’essere insieme ed essere aiuto e supporto per i compagni, comprendendo l’importanza anche di una alimentazione corretta. Esperienza coronata dalla premiazione Fair Play, che ha visto premiati i seguenti alunni: Pietro Faltoni, Andrea Roso, Diego Belperio, Filippo Chiacchella, Maria Maddalena Mazzali, Henri Tonuzi, Giulio Bosetti, Ludovica Capanna, Ersila Celiku, Adele Di Fazio, Mia Mastrini. Per espressività corporea e miglior coreografia sono state premiate Federica Bruni, Nicolle Cerrato, Anna Guerrini, Vittoria Salvadori e Aurora Taini, alunne della 2^ di Paciano. Premio letterario legato all’evento è stato assegnato alle alunne Viola Bocciarelli, Alice Cialini e Adele Di Fazio che hanno realizzato una poesia dedicata al progetto. Il momento della premiazione è stata l’occasione per salutare e ringraziare il generale Domenico Ignozza che, in qualità del presidente del Coni regionale, ha seguito e sostenuto il percorso educativo-didattico. "L’Istituto – ha detto Ignozza – riesce a coniugare come pochi altri due aspetti di grande importanza per la crescita psico-fisica dei nostri giovani che possono apprezzare i benefici che lo Sport riserva anche nelle quotidiane attività scolastiche". "Siamo orgogliosi dei nostri studenti – ha dichiarato la dirigente Aurelia Brita – che, con il loro comportamento leale e rispettoso, hanno dimostrato che il vero valore dello sport va oltre la vittoria".