Campione del mondo d’informatica

SPOLETO Paolo D’Urso, spoletino, è campione del mondo di programmazione informatica. Ogni anno, a Pasqua, si svolge il “Revision Party“, campionato mondiale suddiviso in varie specialità. Quest’anno si è tenuto a Saarbrücken, in Germania, al confine con la Francia. Hanno preso parte, nelle varie categorie, 362 squadre provenienti da tantissime nazioni del mondo, dopo aver superato le qualificazioni. D’Urso aveva conquistato il secondo posto nel 2023 e quest’anno ha rivestito il ruolo di Team Leader nella squadra “Darkage“, composta da Matteo Dipieri e Daniele Somma. La squadra con la collaborazione di Gordian Neuman e Steffest ed il supporto di Dario Pelella ha vinto il titolo mondiale nella categoria “Amiga Demo“. È la prima volta che, in questo genere di competizioni, una squadra italiana si aggiudica il titolo, quindi si tratta di una vittoria storica.