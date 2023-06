Campionati italiani Finale Oro di Palermo L’Arcs Cus eccelle

L’assessore allo sport Clara Pastorelli, si congratula con l’Arcs Cus Perugia per i risultati conseguiti alla Finale Oro di Palermo. "Per la terza volta negli ultimi anni l’Arcs Cus Perugia ha partecipato alla finale Oro dei campionati italiani di società – dice Pastorelli -. A scendere in campo è stata una squadra molto giovane con tantissime ragazze perugine e umbre. Possiamo ricordare il successo da pronostico per Monica Cantarella, che non tradisce nel getto del peso, ma anche Melissa Fracassini, che si migliora nei 1500, ed Elena Ribigini".