Campionati della cucina italiana a Rimini, successo di quattro alunni

CITTÀ DI CASTELLO - Ottimi piazzamenti a Rimini ai campionati della cucina italiana per quattro alunni del settore alberghiero dell’istituto Patrizi Baldelli Cavallotti che hanno partecipato in diverse categorie. L’alunna Rebecca Fumanti della 5CE ha gareggiato nella sezione Miglior Lady Chef Professionista presentando i “Tortelli di acquacotta alla perugina“ con i quali ha conquistato la medaglia d’argento (la stessa Fumanti ha partecipato anche alla Mistery Box in coppia con lo chef Alex Fumanti raggiungendo il primo posto e riportando un’altra medaglia d’argento per l’Umbria). L’alunno Mattia Fiorucci del 5DE ha partecipato al concorso K2 “Dessert da Ristorazione“ con il suo “Mais e cocco“ raggiungendo il punteggio più alto per il bronzo. Gli studenti Aleksandros Jaho e Mattia Rossi nel ruolo di Helper nella competizione “Cucina Calda a Squadre“ dove hanno affiancato in qualità di commis di cucina, gli chef del team Umbria hanno conquistato la medaglia di bronzo. La delegazione era guidata dai professori Emanuele Ascani e Sara Sensi.