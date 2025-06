Campetto di via Roma. Si rifà il manto

Sarà ripristinato il manto del campetto sul parcheggio di via Roma. "Stiamo lavorando con gli uffici per ripristinare il manto del campetto di via Roma – dice l’assessore ai Lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo (nella foto) – anche se su quell’area abbiamo un problema più complesso che riguarda le infiltrazioni d’acqua al piano superiore del parcheggio causate probabilmente dalla guaina che si è rovinata. È nostra intenzione fare uno studio per capire come intervenire per ripristinare la guaina. Ipotizzare di implementare i giochi e le panchine in una zona assolata dove non ci sono alberi non è la migliore delle soluzioni. I servizi igienici sono stati chiusi perché vandalizzati ma lì vicino ci sono i bagni puliti e custoditi del Pozzo di San Patrizio e siamo intenzionati a riaprire anche i bagni nell’ex caserma Piave. Per quanto riguarda l’illuminazione, Hera si sta occupando da giugno del passaggio a led degli impianti nel centro storico dove la situazione è più complessa perché servono anche le autorizzazioni della Soprintendenza. Appena le avremo – sottolinea ancora Pizzo – procederemo alla sostituzione delle lampade e implementeremo gli impianti nelle zone scarsamente illuminate. Per quanto riguarda invece l’illuminazione pubblica dei quartieri ai piedi della rupe e delle frazioni, che sta già gestendo Hera, i lavori dovevano terminare entro il 31 maggio ma si sono presi qualche giorno in più per consegnare gli ultimi lampioni. Tra giugno e luglio faremo dei sopralluoghi con il direttore dei lavori nelle zone che risultano scarsamente illuminate per andare a implementare l’illuminazione".