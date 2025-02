Camper in fiamme, famiglia intossicata dal fumo. L’intervento dei vigili del fuoco

Valsorda, 23 febbraio 2025 – Gli occupanti di un camper, divorato dalle fiamme questa mattina a Valsorda, sono stati intossicati dal fumo, ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo del rogo si è prontamente recata la squadra dei Vigili del Fuoco di Gaifana, impiegando due automezzi, uno di spegnimento e uno di supporto. Il veicolo è stato completamente distrutto dalle fiamme.

La famiglia che si trovava all'interno, impegnata a preparare la colazione nel momento in cui l'incendio si è sviluppato, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. L’operazione di spegnimento si è conclusa attorno alle 11.30. Al momento, i Carabinieri hanno avviato un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente.