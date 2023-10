Influenza, pneumococco, herpes zoster e Covid, al via le vaccinazioni in Umbria

Perugia, 5 ottobre 2023 – Inizia mercoledì 11 ottobre in Umbria la campagna della vaccinazione antinfluenzale 2023-2024, simultaneamente alle vaccinazioni anti-Covid, anti-pneumococcica e contro l'Herpes Zoster.

Come ogni anno - spiega una nota della Regione - la vaccinazione antinfluenzale è finalizzata a proteggere da malattie gravi e complicanze, ed è fortemente consigliata alle persone dai 60 anni di età, ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni compiuti, ai medici, al personale sanitario, anche volontario, e in genere a tutti i lavoratori essenziali dell'area sanitaria, per i quali è gratuita.

Ogni cittadino deve fare riferimento al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che, oltre a fornire tutte le informazioni del caso, potrà effettuare la vaccinazione presso il proprio ambulatorio, presso un ambulatorio messo a disposizione dal Distretto della ASL o al domicilio degli assistiti non autosufficienti o impossibilitati a raggiungere lo studio medico o altro punto di vaccinazione.

Anche le farmacie pubbliche e private sono abilitate alla vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid.

Simultaneamente alla vaccinazione antinfluenzale il medico può effettuare, per i soggetti interessati, anche il vaccino anti-Covid, quello anti-pneumococcico e contro l'Herpes Zoster.

«La vaccinazione - spiega l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto - è lo strumento più efficace e sicuro per prevenire l'influenza e ridurre eventuali complicazioni. I cittadini umbri hanno dimostrato sensibilità e consapevolezza su questa tematica, come dimostrano i dati dello scorso anno che pongono la nostra regione al primo posto per copertura con vaccino antinfluenzale degli over 65 (68,7%) e per copertura vaccinale sul totale della popolazione (23,6%). Voglio comunque rinnovare l'appello a tutta la popolazione di proteggersi dall'influenza stagionale, che anche quest'anno circolerà contemporaneamente ad altri virus respiratori e al SARS-CoV-2 (Coronavirus) per ridurre il rischio di complicanze per se stessi, per i propri familiari ed in generale per tutte le persone fragili con cui possiamo entrare in contatto».