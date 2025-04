Campagna Amica Il Mercato dei giovani: "Spesa consapevole, socialità e cultura"

"Una nuova risposta economica per le nostre imprese, importante specie in questo periodo di incertezze e tensioni internazionali con un progetto che può contare sull’energia e sulla volontà di veri giovani agricoltori che propongono ai consumatori quanto quotidianamente coltivano e producono nelle proprie aziende agricole". Lo ha detto il presidente della Coldiretti Umbria, Albano Agabiti, in occasione dell’inaugurazione del Mercato Coperto di Campagna Amica a Ponte San Giovanni.

Protagonisti sette imprenditori agricoli tutti under 35. La struttura sarà aperta il giovedì e il sabato dalle 9 alle 14 e il venerdì anche dalle 16 alle 20. Cosa trovare? “L’Orto del Mi Nonno” con l’ ortofrutta; “Le Radici” (prodotti da forno, olio extravergine di oliva, legumi e cereali); “La Casa di Campagna” (carni fresche e stagionate di bovino e suino); “L’Arte del Pastore” formaggi freschi e stagionati di latte vaccino e ovino; “Le Sillabe” propone invece olio extravergine e birra agricola; “Agriselva” (vino, legumi, cereali, farine, pasta fresca, frutta e pasta secca); uova freschissime by azienda Loris Scarponi.

"I ragazzi di Coldiretti manifestano sempre una passione e una vivacità che meritano il più sentito ringraziamento da parte della nostra città – dice la sindaca Vittoria Ferdinandi -. Questo spazio racchiude significati e valori molto importanti. Il cibo e la terra hanno rappresentato per noi umbri e perugini anche una ragione per restare e ai giovani che hanno scelto di occuparsi del nostre terre e del patrimonio enogastronomico di cui il territorio locale è uno scrigno ricchissimo non può che andare il nostro pieno riconoscimento e sostegno".

Silvia Angelici