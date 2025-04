Camminata “della pace“ e cerimonie

La sezione Anpi “Carlo Barbieri“ celebra l’80esimo anniversario della Liberazione. La giornata è organizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune e delle associazioni Spi Cgill Media Valle del Tevere, presidio Libera Acquasparta Giuseppe Fava, Associazione Franca Viola - Cdt, Uisp gruppo sportivo Duesanti e Casa delle Donne di Terni. La giornata inizia con la Camminata della Liberazione e della Pace. Giunta quest’anno all’11esima edizione, in occasione degli ottanta anni dalla Liberazione dal nazifascismo e della fine dell’ultima guerra mondiale, vuole rilanciare il messaggio lasciato da Papa Francesco: "Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo!" Alle 10.30, dalla Consolazione, partirà la camminata che procederà su viale della Vittoria e via Ciuffelli fino a raggiungere il corteo istituzionale in piazza Jacopone. Da qui alle 11 ci si muoverà verso la lapide commemorativa in piazza del Popolo dove, alle 11.15, si svolgerà la cerimonia alla presenza delle autorità civili e militari. Anche quest’anno, alle 12 sotto i Portici comunali, ci sarà un’esibizione corale. Ospite sarà il Coro Vocinsieme della Casa delle Donne di Terni. Nel pomeriggio la città ricorda i protagonisti del territorio, alle 17.00 alla sala del Consiglio Comunale, dove interverrà Angelo Bitti, storico umbro che da molti anni si occupa della Resistenza umbra e del centro Italia. Seguirà un momento con le famiglie e gli eredi dei combattenti della Brigata Cremona partiti da Todi e dell’eroico capitano dei carabinieri Carlo Barbieri ucciso dai fascisti tuderti.

