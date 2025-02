Camion si ribalta sulla Flaminia: autista ferito e disagi al traffico

GUBBIO – Solo qualche ferita e tanta paura per il guidatore del camion che trasportava un container che si è ribaltato sotto strada. L’incidente stradale, che ha coinvolto un solo mezzo, è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla SS3 Flaminia, all’altezza dell’uscita di Nocera Umbra. I primi ad intervenire sul luogo del sinistro sono stati i soccorritori del 118, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo sincerandosi delle sue condizioni, che fortunatamente sono risultate buone; l’uomo, infatti, era cosciente e ha riportato solo qualche escoriazione. È stato comunque trasportato all’ospedale di Branca per i controlli e le cure del caso. Sul luogo sono intervenuti anche la squadra dei Vigili del fuoco di Gaifana, che ha richiesto l’ausilio dell’autogru dalla sede centrale di Perugia per il recupero del mezzo, finito nella vegetazione a lato del guardrail. Sul posto anche i Carabinieri di Gualdo Tadino per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità, l’Anas per il traffico e l’Arpa, poiché si è verificato anche uno sversamento di gasolio.