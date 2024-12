Cambio di residenza, la svolta. Al via il nuovo servizio on line

CITTA’ DI CASTELLO - Al via il servizio on line per il cambio di residenza: un format digitale che punta a semplificare la vita dei cittadini. Da ieri è possibile effettuare il cambio di residenza all’interno del territorio comunale senza la necessità di recarsi fisicamente negli uffici dell’anagrafe. Questa nuova piattaforma denominata WebExpert, accessibile tramite il sito web ufficiale del Comune sotto la sezione "Servizi Online" è progettata per garantire ai cittadini un’esperienza semplice, veloce e sicura. Il servizio consente di prenotare on line un appuntamento di cambio di residenza, svolgere da remoto l’appuntamento tramite videoconferenza, caricare e inviare tutta la documentazione necessaria in formato digitale. "Il comune – precisa l’assessore Rodolfo Braccalenti - ha avviato da tempo la transizione digitale, continuare questo percorso significa trovare anche soluzioni per avvicinare i servizi della pubblica amministrazione ai bisogni delle persone, rendendo più facili e accessibili gli adempimenti".