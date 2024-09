Cambio della guardia alla caserma “Monte Grappa“

Si è svolta nel cortile d’onore della caserma “Monte Grappa“ la cerimonia di cessione e assunzione del comando della Scuola addestramento di specializzazione, tra il colonnello Massimiliano Martina, uscente, e il colonnello Andrea Girella. La cerimonia è stata presieduta dal comandante della Legione Allievi, generale di Brigata Marco Lainati, e ha visto la partecipazione delle più importanti autorità religiose, civili e militari di Orvieto e dell’Umbria. Il colonnello Massimiliano Martina passa il testimone per assumere il prestigioso incarico di comandante del Quartier generale di Roma. Durante il triennio di permanenza presso l’istituto, sulla scorta delle competenze acquisite nelle precedenti esperienze di servizio, ha contribuito in maniera determinante alla selezione, formazione e addestramento del personale del Corpo specializzato in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché in materia di armi e tiro. Con professionalità e dedizione, sotto la sua guida, l’istituto si è andato arricchendo di nuove e delicate attribuzioni, perfezionando la formazione dei finanzieri del comparto “Antiterrorismo e Pronto impiego“, meglio noti come “Baschi verdi“. Hanno, inoltre, preso forma importanti progetti di ristrutturazione e ammodernamento della caserma, creando le basi per una Scuola sempre più importante, competitiva nonché in linea con le moderne esigenze del Comparto di sicurezza e dei cittadini.