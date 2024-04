Calendimaggio per i giovani. Assegnato il premio ’Lampone’. Ecco le scuole vincitrici

Il Calendimaggio guarda ai giovani e al mondo della scuola e anche alla gastronomia. Nella Sala della Conciliazione di Assisi, è stato assegnato il premio "Carlo Lampone", riservato agli studenti delle scuole del Comune di Assisi, in memoria di un assisano che tanto si è adoperato la per la festa. In parallelo si è svolta la presentazione dell’iniziativa "Ristoranti del Calendimaggio" grazie all’accordo sottoscritto tra l’Ente Calendimaggio, la Confcommercio locale e Fipe: dal 24 aprile all’11 maggio le strutture aderenti inseriranno nel proprio menu un piatto unico, dal costo di 25 euro, per rendere omaggio alla Festa di Assisi. La portata verrà servita su un piatto, prodotto dalla Confcommercio e realizzato in maiolica da Fabio Gialletti di Deruta con il logo del Calendimaggio, che verrà regalato a fine pasto. Per il premio "Carlo Lampone" sono stati premiati: scuola dell’infanzia - primo posto per l’elaborato grafico è stato assegnato alla sezione A della San Paolo, secondo posto, ex aequo, alla Rinascita e alla SS. Regina delle Rose di Viole di Assisi; scuola primaria - primo posto per l’elaborato grafico alla classe I A del Convitto Nazionale Principe di Napoli, secondo posto, ex aequo, alle classi II sezioni A e B e alle classi 5 A e B della Sant’Antonio; scuola secondaria di primo grado - prima classificata, per l’elaborato scritto, Isabella Talia della classe III C della Frate Francesco, secondo classificato il progetto di Leonardo Del Gaudio della III B della Frate Francesco. Presenti il vicepresidente dell’Ente Calendimaggio Stefano Venarucci, il sindaco Stefania Proietti, Massimiliano della Vedova, Sopra Aleardo Pelacchi e Alessandro Lampone, oltre al presidente Confcommercio Vincenzo Di Santi, ai rappresentante Fipe, Pasquale Molfetta, e della Confcommercio Assisi e Valfabbrica.