Calendimaggio, la Magnifica Parte de Sotto vince la 68esima edizione

La Magnifica Parte de Sotto prevale nella 68esima edizione del Calendimaggio: il punteggio finale è di 2 a 1 nei confronti della Nobilissima Parte de Sopra grazie alle preferenze ottenute nei settori musica e spettacolo, per l’ambito storico sono stati premiati i blu. Alle 1.20 dell’altra notte il verdetto, in una piazza del Comune affollatissima, annunciato dal Maestro di Campo Bruno Cianetti che ha consegnato il Palio ai rossi e subito è scattata la festa durata fino all’alba. I giurati Chiara Bertoglio, musicologa e musicista, e Ciro D’Emilio, regista e sceneggiatore, hanno dato la preferenza a Parte de Sotto, Antonio Musarra, storico medievista, a Parte de Sopra. "Sono rimasti molto colpiti dalla festa. La stessa cosa è accaduta a me che non la vedevo integralmente da molti anni: l’ho trovata cresciuta come qualità e intensità delle proposte – ha sottolineato Marco Tarquinio, al suo primo Calendimaggio in qualità di presidente dell’ente –. La cosa che mi ha entusiasmato di più è la grande partecipazione intergenerazionale, con una quota di giovani davvero importante. Ho apprezzato la qualità dei testi, della ricerca storica che c’è dietro, della recitazione che è notevole, il livello musicale che continua a crescere, con la presenza di persone di ogni età e soprattutto di giovani che si avvicinano al canto e alla musica: è straordinario". La Magnifica, che non vinceva dal 2017, raggiunge quota 31 successi contro le 34 vittorie della Nobilissima Parte de Sopra, con l’albo d’oro che vede due non assegnazioni e un ex aequo; verdetto giunto al termine della serata dedicata alla sfida canore. "Per quanto riguarda il brano di sfida – ha scritto la Bertoglio nel giudizio –. Parte de Sotto intonazione quasi perfetta e conclusione ottima, Parte Sopra intonazione quasi perfetta, meno a organico ridotto".

Maurizio Baglioni