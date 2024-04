Calendimaggio, c’è Giorgione. La grande festa di Assisi porta in tavola l’eccellenza

Il Calendimaggio scandisce i giorni che mancano ai quattro fatidici della festa, dall’8 all’11 maggio, fra preparativi, allestimenti, prove per le scene e per i cori, proponendo anche un fitto calendario di appuntamenti di avvicinamento. E punterà, sempre di più, a prendere per la gola i visitatori di questo periodo. In queste ore è stato ufficializzato che, dopo l’esperienza dello scorso anno, il Calendimaggio di Assisi ha rinnovato la collaborazione con Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione. Il noto cuoco e personaggio televisivo curerà ancora una volta i menù della Taverna gestita dall’Ente Calendimaggio, allestita negli splendidi spazi della Sala delle Volte del palazzo comunale; resterà aperta dal 24 aprile all’11 maggio. Giorgione incontrerà cittadini, turisti e ammiratori condividendo con loro storie e aneddoti sulla sua cucina, oltre alle sue ricette con consigli sempre utili su prodotti genuini e procedimenti di preparazione. Una collaborazione, quella con Giorgione, che si rinnova anche grazie al sostegno e alla collaborazione all’Ente Calendimaggio da parte dell’amministrazione comunale. Oltre alle proposte presenti in Taverna, anche quest’anno sarà attivo il punto ristoro in Piazza del Comune dove sarà possibile gustare panini con la porchetta, vino e dolci.

Sul piano del programma è saltata l’ipotesi di un ritorno ai bandi di sfida al termine dei cortei del sabato. Parte de Sopra e Parte de Sotto, per quanto è stato comunicato, di fatto sono concordi sull’ipotesi di spostamento ("Lo spostamento dei bandi al primo giorno della manifestazione – dice Sopra – non ha prodotto i risultati sperati"), ma poi la cosa si è incagliata sulle modalità, fra deroghe o cambiamenti statutari. Restano tutte le altre iniziative di avvicinamento, dal 21 aprile al 7 maggio.