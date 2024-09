Calci e pugni al comandante dei vigili, denunciato per lesioni e violenza

Nocera Umbra (Perugia), 5 settembre 2024 – Denunciato per lesioni e violenza contro pubblico ufficiale il 40enne che lunedì mattina si è avventato contro il comandante della Polizia locale di Nocera Umbra, Luigi Monarca, intervenuto a Nocera Scalo dove era stata segnalata la presenza di un’auto in difficoltà, finita in una scarpata. Il comandante era stato chiamato in mattinata dai residenti della zona che avevano notato l’automobilista in difficoltà, finito in un dirupo che costeggia l’accesso privato di un’abitazione che lui, probabilmente, aveva imboccato per errore.

All’arrivo, gli agenti della Polizia locale hanno trovato l’uomo fuori dall’auto, visibilmente ubriaco. Alle richieste del comandante per comprendere chi fosse alla guida del mezzo, l’uomo ha negato fosse lui perché sarebbe stato sprovvisto di patente e dunque Monarca, verificata l’assenza di assicurazione sul veicolo, ha avviato le procedure del sequestro del mezzo, come previsto dall’articolo 193 del Codice della Strada. Tale norma infatti prevede che, chiunque risulti privo di copertura assicurativa, è soggetto ad una sanzione che varia dagli 866 ai 3.464 euro, con il conseguente divieto di circolazione e sequestro.

L’uomo, capita la situazione, si è avventato sul comandante con calci, pugni e spinte con particolare furia, rimediando all’agente intervenuto sul posto con i colleghi qualche ferita e contusione. A quel punto però sono stati allertati anche i Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra che sono intervenuti sul posto in ausilio e hanno riportato la calma. L’uomo, 40enne italiano residente a Nocera e con origini meridionali, è stato arrestato per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato e per lui è arrivato l’obbligo di firma quotidiano, in attesa del processo.