Cade nella forra Escursionista ferito

Brutta avventura per un escursionista orvietano, rimasto vittima la scorsa notte di un incidente nella Forra di Prodo: ha riportato una brutta ferita a una gamba in una caduta. L’uomo è stato è stato recuperato dal Soccorso Alpino Speleologico a cui la richiesta di intervento era arrivata alle 22. Sul posto si sono recate quattro squadre composte da tecnici e sanitari del Servizio alpino, specializzati nel soccorso in forra, provenienti da Perugia e Terni e altre due composte da tecnici e operatori di soccorso alpino per supportare le operazioni di soccorso ad esterno forra. La prima squadra, una volta raggiunto il luogo dell’incidente, ha stabilizzato il ferito, bloccato l’arto infortunato e posizionato sull’apposita barella. Quindi il soccorso dell’infortunato è proseguito nel canyon, dove, al termine della forra, un’altra squadra assistita da una dei vigili del fuoco, ha trasportato l’infortunato con la barella fino all’ambulanza del 118. Le operazioni sono durate circa 5 ore e si sono svolte in un ambiente ostile, con una successione di cascate a salti creati dal flusso di acqua.