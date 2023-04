Trovato cadavere sotto casa, forse caduto dal balcone. Ipotesi malore, disposta l’autopsia

Spoleto (Perugia), 16 aprile 2023 - Perde la vita precipitando dal balcone. La vittima di quello che, secondo gli inquirenti, sembra essere un incidente domestico, è un 54enne spoletino, trovato morto ieri mattina nel cortile della sua abitazione, nella frazione di San Nicolò. L’ipotesi al momento più accreditata dagli inquirenti è che possa essere precipitato, forse per un malore, dal primo piano, dove si trova la sua abitazione, battendo la testa a terra, come semprerebbero avvalorare alcuni segni di impatto sul corpo. A dare l’allarme è stato un collega di lavoro dell’uomo che, secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, avrebbe fatto la macabra scoperta.

Non vedendolo arrivare al lavoro, il collega avrebbe provato invano a contattare telefonicamente il 54enne, fino ad andare a cercarlo a casa. Giunto sul posto ha trovato il cadavere dell’uomo, ancora in pigiama, riverso a terra nel cortile dell’abitazione, in prossimità del balcone. La finestra era aperta e il 54enne, a quanto pare, in casa era solo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Spoleto, coordinati dalla Capitano Teresa Messore, che hanno avviato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e fare chiarezza sulla morte dell’uomo. Il 54enne viveva solo ed il cadavere è stato trovato, come si diceva, proprio sotto al balcone della sua abitazione del primo piano. Stando ai primi rilevamenti l’ipotesi più probabile, secondo gli inquirenti, è appunto quella dell’incidente. Al momento non è stato possibile stabilire quando l’uomo sia caduto dal balcone, non ci sarebbero testimoni e non si esclude l’ipotesi del malore, che potrebbe spiegare una caduta di questo tipo. Non è ancora chiaro se l’incidente si sia verificato nella notte tra venerdì o sabato o sabato nelle prime ore del mattino.

A stabilirlo sarà solo l’esame autoptico disposto dal Pubblico Ministero, intervenuto ieri mattina nell’abitazione di San Nicolò. Ad eseguire l’autopsia, prevista già per lunedì mattina sarà il medico legale Massimo Lancia. Della tragica morte del 54enne sono stati messi al corrente i familiari dell’uomo, piombati nel dolore per la perdita del congiunto. Il rito funebre sarà celebrato solamente dopo l’esame autoptico. Nel frattempo proseguono gli accertamenti dei carabinieri, che sul posto hanno effettuato ogni rilievo utile.