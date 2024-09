Caccia, la preapertura fa flop: "Poca chiarezza e troppi limiti. Così è meglio restare a casa"

La giornata della preapertura della caccia, fino a qualche anno fa, era una festa per migliaia di doppiette. Anche se, pure all’epoca, non mancavano polemiche, ricorsi e posizioni contrarie all’attività venatoria. Ma stavolta l’inizio anticipato della stagione in Umbria è stato un vero flop.

È stata infatti bassissima l’adesione da parte dei cacciatori alla giornata di preapertura dopo la decisione del Tar di sospendere la caccia alla tortora selvatica considerando la difesa della specie "un interesse prevalente per l’intera comunità non solo umbra" ma anche "costituzionalmente tutelato rispetto a quello ascrivibile a una sempre più ridotta minoranza di cacciatori che esercitano un’attività ludica a danno di una specie gravemente a rischio".

Lo stop alla caccia alla tortora, le limitazioni e la paura di sanzioni hanno di fatto decimato la presenza delle doppiette tra boschi e campagne umbre nel primo giorno di attività. Da qui, inevitabile, la forte polemica da parte delle associazioni venatorie. "C’è disorientamento – viene spiegato – soprattutto tra le persone anziane, ovvero la maggioranza dei cacciatori, rispetto alle sospensioni e alle limitazioni. Si stanno cancellando le tradizioni e in tanti preferiscono restare a casa anche per non rischiare pesanti sanzioni".

Secco il commento dei presidenti regionali di Libera Caccia (Lando Loretoni) ed Enalcaccia (Francesco Ragni): "La caccia in Umbria è in balia di improvvisazioni, divisioni e minoranze". Nella giornata di preapertura è stata consentita esclusivamente la caccia da appostamento ai corvidi, nello specifico cornacchia grigia, gazza e ghiandaia. Troppo poco per attivare le doppiette umbre.