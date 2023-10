Caccia allo sconosciuto a Perugia: da mesi getta chiodi sulla strada.

La prima denuncia alla polizia c’è stata lo scorso marzo, ma nonostante questo lo sconosciuto (o gli sconosciuti) non si è fermato e ha continuato nella sua azione di "disturbo" che va avanti da mesi. Accade infatti che in una zona residenziale della città ai piedi di Santa Lucia, c’è qualcuno che da mesi getta manciate di chiodi sulla strada, non quelli innocui per i quadri da appendere al muro, ma "esemplari" da 5 o 6 centimetri. E l’area in cui vengono lasciati è sempre la stessa, in prossimità di una piccola rotatoria, tra via del Platano e via del Frassino. In tanti – perloppiù abitanti della zona – ci hanno lasciato gli penumatici. Chi ha bucato una volta, chi due e chi anche tre.

Ma nonostante questo lo "sconosciuto" non fa passi indetro e almeno una volta al mese mette a segno l’operazione. I chiodi lasciati sul selciato sono decine e decine e ormai in tanti c’hanno fatto l’occhio: li evitano quando possono, ripuliscono in altre occasioni, sempre nella speranza che vanga individuato il colpevole. In quell’area non ci sono telecamere di sorveglianza o almeno non puntate in prossimità dell’incrocio, che poi è sempre lo stesso.

Come accennato parecchi si lamentano per l’accaduto: alcuni, come detto si sono già rivolti alla polizia, altri attendono che qualcuno prenda porvvedimenti seri. Qualcuno sospetta che lo "sconosciuto" ce l’abbia con qualche persona in particolare, magari qualcuna di quelle che abita proprio a due passi da dove vengono lasciati i chiodi. Ma sono solo ipotesi, supposizioni o suggestioni. Di certo non se ne viene a capo, mentre anche pochi giorni fa, un paio di automonbolisti hanno fatto ricorso al gommista. Roba da chiodi...

Michele Nucci