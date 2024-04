Bus gratuiti per il centro. Il primo test

TODI – In occasione del 25 aprile, festa della Liberazione, e del lungo ponte l’amministrazione comunale ha attivato, per cittadini e turisti, il nuovo servizio di bus gratuiti per il centro storico. La novità, in realtà, è partita qualche giorno prima, lunedì 22, ma quello di ieri è stato di fatto il primo test probante per il nuovo servizio. Che va incontro anche alle esigenze di tanti residenti che chiedevano con insistenzail transito dei bus lungo via Roma e Corso Cavour, zone abitate da una popolazione anche anziana. Adesso le linee urbane A ed E assicurano il collegamento tra le aree di sosta lungo tutta la circonvallazione fino a piazza del Popolo, dalla quale scendono poi lungo il corso principale. L’invito dell’amministrazione è quello di utilizzare il nuovo servizio, parcheggiando fuori le mura per raggiungere in modo veloce e gratuito la propria destinazione nel centro storico. "È una modalità facile e rispettosa dell’ambiente – afferma il sindaco Ruggiano - che ci aiuterà a liberare la città di Todi dalle auto".

I mezzi delle due linee avranno ciascuno la frequenza di 20 minuti, con l’orario tra loro sfalsato così da assicurare nei tratti comuni di transito, tra cui quello più importante di ingresso al centro storico, il passaggio ogni appena 10 minuti. La linea A, in particolare, assicurerà i collegamenti alternando da Porta Romana una volta il transito verso la Consolazione e l’altra verso Porta Perugina. Proprio da qui, già da sabato scorso, è stata riaperta la circolazione veicolare, essendo terminati i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclo-pedonale che arriva fino a Porta Orvietana, tratto del più ampio "Giro di Todi".

S.F.