Si riparte dal 15%: "Portiamo esperienza"

PERUGIA – Progetto Perugia "porta con sé la sua esperienza civica maturata in dieci anni di governo cittadino mettendola al servizio dell’Europa, aderendo ufficialmente al Ppe in termini qualitativi di idee e progetti e quantitativi ricordando che nelle precedenti elezioni comunali (2019) è stato il movimento civico più votato ottenendo la fiducia del 15% degli elettori perugini". "L’occasione di questa adesione ufficiale – spiega Progetto Perugia – è stata l’atto di sottoscrizione, il 29 aprile, a Roma, alla Fondazione De Gasperi, del ‘Manifesto dei valori del Ppè condiviso da una ventina di movimenti civici presenti nella gran parte delle regioni italiane. Evento dedicato al tema ‘L’alleanza delle forze civiche moderate per il futuro del Ppè’. Ad apporre la firma per Progetto Perugia è stato il suo fondatore, l’avvocato Filippo Calabrese, cattolico impegnato ed europeista convinto, che, nel prendere la parola all’incontro romano, ha detto: ‘Credo sia importante trovare un punto d’unione, che è il Ppe riconoscendoci in questo suo documento. Sono ribaditi i valori, le speranze del futuro: aprire alle realtà civiche affinché il ruolo della politica torni a interessare i cittadini. L’apertura del presidente Tajani al ruolo dei moderati senza tessere di partito ci stimola anche nel ‘piccolo dei nostri territori dalle differenti potenzialità. Vogliamo giocare un ruolo importante nell’opera indispensabile di riavvicinamento dei cittadini elettori che provano sfiducia e apatia per la politica. Un fenomeno preoccupante a cui non è immune nemmeno la nostra Perugià".