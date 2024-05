Strade al setaccio della polizia. Automobilisti “indisciplinati“. Rilevate oltre seicento infrazioni

Alta velocità, guida in stato di ebbrezza e sicurezza stradale, controlli a tappeto: rilevate oltre 600 infrazioni. Nel corso delle ultime due settimane, anche in occasione dei “ponti“ del 25 aprile e del primo maggio, sono stati intensificati i servizi della Polizia Stradale di Perugia per prevenire le condotte imprudenti lungo le principali arterie stradali con l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti a un corretto comportamento alla guida dei veicoli e ridurre le vittime da incidente stradale. L’impegno profuso dagli operatori, i in servizio di pattuglia con turni da 24 ore, ha consentito di monitorare 512 veicoli e 595 persone. Nell’ambito dei controlli, gli agenti dei distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato ben 648 infrazioni al codice della strada, tra cui 40 per violazione delle norme sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e per uso del cellulare alla guida. Importanti anche i risultati dei servizi di controllo della velocità, effettuati con gli strumenti in dotazione, che hanno permesso di contestare 218 sanzioni per il superamento dei limiti previsti.

A Perugia le verifiche hanno permesso di sorprendere cinque conducenti in stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze alcoliche e nei loro confronti è scattato il ritiro della patente di guida. Di rilievo anche i risultati ottenuti nell’ambito del controllo dei mezzi pesanti, di quelli adibiti al trasporto merci e degli autobus, sia d’immatricolazione nazionale che straniera. Sono state, infatti, 196 le infrazioni rilevate e sanzionate dagli agenti della Polizia Stradale.