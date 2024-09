Sono partiti gli abbonamenti. Ma senza sconti

PERUGIA – E’ partita ufficialmente la campagna abbonamenti per gli studenti delle scuole superiori. E alla fine, dopo promesse e qualche annuncio, le tariffe non cambieranno e di rateizzare i pagamenti non se ne parla: d’altra parte non sono interventi da fare last-minute, andavano programmati per tempo. Neanche la campagna elettorale, insomma, ha portato benefici alle famiglie, con Busitalia che non vuol saperne di far scendere le tariffe che a Perugia restano le più care in Italia e la Regione che su questo resta ‘passiva’ Le uniche due buone notizie arrivano dal ternano: la Giunta-Bandecchi infatti, ha stabilito che l’abbonamento si può fare con 100 euro di sconto, passando così da 238 a 138 euro mensili; risorse messe in campo direttamente dall’amministrazione comunale. Stessa cosa a Narni, dove addirittura lo sconto è di 200 euro. L’abbonamento può essere sottoscritto sia on line che allo sportello. Nel primo caso (per sottoscriverlo bisogna andare nel sito di Busitalia Umbria) la tessera è digitale e viene visualizzata direttamente nel telefono del cellulare dello studente, nel secondo si ha a disposizione il cartaceo. Da domani Busitalia ha almeno rafforzato orari e personale in diverse città dell’Umbria, proprio per cercare di ridurre le attese. Anche qui è sufficiente consultare il sito web di Busitalia per avere tutte le informazioni su giorni, luoghi e orari.