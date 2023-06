Bus gratis a forze dell’ordine "Servizio troppo costoso"

"La spesa di un milione di euro per far viaggiare gratuitamente tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine nei treni e bus locali è di difficile accoglimento per il bilancio della Regione anche se il tutto verrà valutato in Giunta". E’ la risposta che l’assessore Enrico Melasecche ha dato ieri mattina al gruppo della Lega che aveva presentato un’interrogazione sulla possibile sottoscrizione di un protocollo d’intesa, accordo o contratto di servizio per il miglioramento degli standard di sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico locale. "Trenitalia ha formulato una valorizzazione dei costi, a carico della Regione, riferita ad un solo semestre di sperimentazione quantificata in 115mila euro – ha detto Melasecche – mentre negli autobus in sei mesi, sono

stati chiesti 400mila euro da Busitalia. Mi preme comunque sottolineare che in tema di sicurezza il ministro Matteo Salvini ha assicurato l’assunzione di mille e cinquecento nuove unità della Polfer – ha aggiunto l’assessore regionale –. C’è poi anche la possibilità di ridurre il numero di coloro che possono salire sui mezzi di trasporto usufruendo della gratuità".