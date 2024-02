Burri, una mostra di opere inedite ’Tempere 1947-1990’ agli ex Seccatoi

Il 12 marzo, giorno del compleanno del maestro Alberto Burri, come avviene ormai da tempo, la Fondazione inaugura una mostra per celebrarlo. E quest’anno, in occasione del 109mo anniversario della nascita, saranno esposte per la prima volta le sue tempere. Il titolo della mostra è "Burri: Tempere 1947-1990" e sarà allestita negli spazi adibiti a mostre temporanee degli Ex Seccatoi del Tabacco.

L’evento espositivo sarà incentrato sulla pittura a tempera di Burri: oltre cento opere, molte delle quali mai osservate prima dal vasto pubblico e conservate dall’artista tra quelle di piccolo e medio formato, tra disegni e opere grafiche, realizzate nel corso della sua quarantennale produzione. L’annuncio ufficiale è stato dato ieri dalla Fondazione a meno di un mese dall’apertura con alcune anticipazioni fornite direttamente dal presidente Bruno Corà: "La mostra, nel suo percorso, rivela la straordinaria assiduità di Burri nell’esercizio del colore e nel magistero delle consonanze cromatiche, spesso innovative negli accostamenti, ritenuti non conformi ai principi di armonia canonica", spiega. L’inedita visione delle numerose opere che saranno presenti in mostra "rivela non solo la quotidiana azione spesa nel raggiungimento di esiti sorprendenti, ma anche la frequente attitudine di passare dalle piccole misure alle grandi, l’invenzione delle forme e delle composizioni delle immagini…".

L’evento rientra nell’ambito delle iniziative promosse dalla Fondazione Burri per celebrare l’anniversario della nascita del Maestro e si apre martedì 12 marzo alle ore 18. Collegata alla mostra è prevista la pubblicazione di un catalogo con un saggio critico dello stesso Corà, presidente della Fondazione, con la pubblicazione integrale di tutte le opere esposte con schede scientifiche e apparati bio-bibliografici. A marzo 2023 si era svolta la mostra fotografica dal titolo Aurelio Amendola: Burri/Vedova/Nitsch. Azioni e Gesti, inaugurata sempre in occasione del suo compleanno A Città di Castello nel 2023 nelle due sedi espositive di Palazzo Albizzini e degli Ex Seccatoi del Tabacco sono stati oltre 25 mila i visitatori che hanno scelto di conoscere da vicino, scoprire o riscoprire l’arte di Alberto Burri.