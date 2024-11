Burdisso si allena a Gubbio e va a vincere il Campionati italiani

GUBBIO – Torna protagonista in vasca il nuotatore Federico Burdisso, che trionfa nei 200 farfalla del Campionato italiano assoluto Open di vasca corta di Riccione. Un risultato importante che arriva dopo alcune settimane di allenamento nella piscina comunale di Gubbio insieme al suo allenatore Simone Palombi, con l’obiettivo di arrivare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il titolo è arrivato grazie al tempo di 1’52’’85: "Un tempo non eccezionale – ha commentato il nuotatore italiano classe 2001 – ma che rispecchia ciò che valgo in questo momento. Ho ripreso ad allenarmi da un mese e mi aspetto ovviamente di crescere ancora". Più gratificazione nelle parole, invece, di coach Palombi, con il quale Burdisso ha ottenuto il bronzo europeo a Glasgow 2019 e a quello olimpico a Tokyo 2020: "Sono molto soddisfatto – ha dichiarato Palombi – non pensavo che Federico potesse far questo tempo dopo solo sei settimane di lavoro. Stiamo anticipando i tempi del suo recupero fisico e mentale, ma la nostra road map non cambia, la testa è ai trials di aprile".